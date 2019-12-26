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محافظ المجاردة يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمجاردة والذي عقد بمركز عبس

محافظ المجاردة يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمجاردة والذي عقد بمركز عبس
http://almnatiq.net/?p=814550
المناطق _ المجاردة

ترأس محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم الإثنين الموافق ١٤٤١/٤/٢٦ه الجلسة الأولى للمجلس المحلي بالمجاردة في دورته العادية الرابعة للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١ه
وبحضور أعضاء المجلس، حيث عقد المجلس اجتماعه بمركز عبس وبحضور رئيس المركز الأستاذ محمد سفر الشهراني وتم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة حاجة المركز لإنارة الطريق الموصل لمركز عبس ،كما تم مناقشة استكمال بعض مشاريع الطرق المتعثرة وكذلك إيصال توصيلات المياه لأحياء المحافظة والمراكز القريبة ضمن مشروع التحلية القادم
وقد وقف جميع أعضاء المجلس ميدانياً على بعض المشاريع التي تم مناقشتها خلال الجلسة .
وسيتم الرفع بالتوصيات والنتائج اللازمة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير -حفظه الله-
والجدير بالذكر أن المجلس المحلي سيعقد جلساته القادمة في بقية مراكز المحافظة حسب الأولويات الموضوعة لذلك .

 

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