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وزير البيئة يسلّم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار النصير

وزير البيئة يسلّم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار النصير
http://almnatiq.net/?p=814552
المناطق _ الرياض

سلم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم في مقر الوزارة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار طارق بن منزل بن مقبل النصير -رحمه الله- الذي استشهد إثر سقوط الطائرة التي يقودها في أثناء آدائه عمله بمحمية حرة الحرة التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية.
وأوضح معالي المهندس الفضلي أن هذا التكريم يجسد تلاحم القيادة بمواطنيها، وتقديرها لكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن ومواطنيه، سائلاً الله للشهيد المغفرة والرحمة, ومعرباً عن جزيل الشكر والتقدير للزملاء كافة الذين يعملون في هذا المجال.
وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والاستقرار.

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