محافظ المجاردة يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة ويقر فعاليات مهرجان المجاردة (شتانا غير) ١٤٤١هـ

المناطق _ المجاردة

ترأس محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح اجتماع اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة والذي تم من خلاله إقرار برنامج فعاليات مهرجان المجاردة١٤٤١هـ (شتانا غير )

حيث سينطلق المهرجان في مطلع الشهر القادم ويمتد لمدة ستون يوماً وقد ذكر محافظ المجاردة أن مهرجان هذا العام سيشهد تنوع في فعالياته لكافة شرائح المجتمع وسيحظى بالعديد من المفاجآت وسيتم الإعلان عن كافة الفعاليات في قادم الأيام ومنها مهرجان العسل الكبير الثامن تحت شعار (عسلنا أجود ) في أكبر صالة عرض للعسل بالمملكة ومهرجان الأسرة للتسوق والترفيه وكذلك مهرجان الشباب والشابات للتميز والإبداع الذي يتنافس فيه المبدعين والموهوبيين من الشباب والشابات على جائزة عبارة عن (سيارة) ومهرجان العرضة الأول ويضم نخبة من رموز هذا الفن بالإضافة للعديد من البرامج الفنية و الثقافية والرياضية والترفيهية والمسرحية والتراثية .

وفي ختام الاجتماع تم تدشين شعار المهرجان وهويته حيث تم اختيار الشعار من خلال مسابقة أعلنتها اللجنة لفتح المجال للشباب والشابات لإبراز مواهبهم وخصصت لها جائزة مبلغ ١٥٠٠ ريال وقد تنافس عشرون متسابق على ذلك حيث فاز المتسابق عبدالعزيز حسن العمري بالمركز الأول وتم تكريمه وتسليمه الجائزة في ختام التدشين .