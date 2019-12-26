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“شتاء طنطورة” يُعيد عزيزة جلال للغناء.. بعد غياب 30 عاماً

“شتاء طنطورة” يُعيد عزيزة جلال للغناء.. بعد غياب 30 عاماً

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“شتاء طنطورة” يُعيد عزيزة جلال للغناء.. بعد غياب 30 عاماً

“شتاء طنطورة” يُعيد عزيزة جلال للغناء.. بعد غياب 30 عاماً
http://almnatiq.net/?p=814573
المناطق _ العلا

شهدت بوابة أرض الحضارات “العلا”، مساء اليوم الخميس، حفلة جماهيرية للفنانة العائدة بعد طول غياب “عزيزة جلال”، ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة”.

وفي مقطع مصور نشره حساب قناة mbc على “تويتر”، ظهرت “عزيزة جلال” لأول مرة منذ 35  عامًا على خشبة المسرح، وسط احتفاء الجماهير بها.

ووجهت “عزيزة جلال” كلمة لجمهورها قبل بدء الحفلة قائلة: “أنا بقول حاجة، أنا غنيت الأغاني هذه وأنا عمري مثل أغلبكم 20 سنة، فمن جاء سيستمتع باللازمات الطويلة، ونقول للشباب اسمعونا لأن الماضي ما بيكون من غير حاضر ولا مستقبل، فاستحملونا، أنا حضرت لأجل أقول رسالة للشباب أسمعونا من أجل أن نسمعكم”.

و”عزيزة جلال” هي مغنية مغربية، ولدت بمدينة مكناس، وشاركت في العديد من الحفلات الغنائية وكانت إحدى أيقونات الطرب العربي قبل أن تعتزل عام 1985 لتعود من جديد خلال حفل شتاء طنطورة في موسمه الثاني والذي يبدأ 19 ديسمبر الجاري وينتهي 7 مارس من العام المقبل.

 

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