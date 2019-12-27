6 ملاك يشعلون منافسات الصفر بـ16 فردية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المناطق _ الرياض

تستعرض غداً الجمعة أمام لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 16 فردية من الصفر (جل – دق).

وتعود ملكية الفرديات إلى 6 متسابقين مما يعني أن المنافسة ستكون في أوجها، ويبرز اسم الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس كأكبر مشارك في سباق الغد بعدد 9 فرديات، بمعدل 3 فرديات في “الجل” و 6 فرديات في “الدق”.

وضمت أسماء الملاك المشاركين في الصفر بفئتيه “جل/ دق” كالتالي :

– المشاركين في فئة فردي “جل” لون صفر:

1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس (3 فرديات)

2- اهلال عايض دغيثر العتيبي (4 فرديات)

3- علوش ضيدان شافي العجمي

– المشاركين في فئة فردي “دق” لون صفر:

1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس (6 فرديات)

2- قعيد مرزوق صويمل المطيري

3- تركي محمد تركي السبيعي

إلى ذلك أعلن اليوم عن الملاك المتأهلين في فردي الشقح (جل – دق)، التي ستعرض بعد غدٍ السبت، حيث جاءت قائمة الملاك المتأهلين في فئة الفردي (الشقح) كالتالي :

الملاك المتأهلين اليوم في فئة الفردي (جل/ شقح)

1- بداح مناحي مقعد الدوسري (فرديتان)

2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى

3- ناصر فتيسان بداح السبيعي

4- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري (3 فرديات)

5- مجعد فهد محمد الدوسري

– وفي فئة الفردي (دق/ شقح) جاء الملاك المتأهلين اليوم:

1- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى (فرديتان)

2- بندر فهاد جخدب السعدي

3- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري (فرديتان)

4- مجعد فهد محمد الدوسري

5- عبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري

6- محبوب ناصر محبوب المسردي القحطاني