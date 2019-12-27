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6 ملاك يشعلون منافسات الصفر بـ16 فردية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

6 ملاك يشعلون منافسات الصفر بـ16 فردية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=814576
المناطق _ الرياض

تستعرض غداً الجمعة أمام لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 16 فردية من الصفر (جل – دق).
وتعود ملكية الفرديات إلى 6 متسابقين مما يعني أن المنافسة ستكون في أوجها، ويبرز اسم الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس كأكبر مشارك في سباق الغد بعدد 9 فرديات، بمعدل 3 فرديات في “الجل” و 6 فرديات في “الدق”.
وضمت أسماء الملاك المشاركين في الصفر بفئتيه “جل/ دق” كالتالي :
– المشاركين في فئة فردي “جل” لون صفر:
1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس (3 فرديات)
2- اهلال عايض دغيثر العتيبي (4 فرديات)
3- علوش ضيدان شافي العجمي
– المشاركين في فئة فردي “دق” لون صفر:
1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس (6 فرديات)
2- قعيد مرزوق صويمل المطيري
3- تركي محمد تركي السبيعي
إلى ذلك أعلن اليوم عن الملاك المتأهلين في فردي الشقح (جل – دق)، التي ستعرض بعد غدٍ السبت، حيث جاءت قائمة الملاك المتأهلين في فئة الفردي (الشقح) كالتالي :
الملاك المتأهلين اليوم في فئة الفردي (جل/ شقح)
1- بداح مناحي مقعد الدوسري (فرديتان)
2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى
3- ناصر فتيسان بداح السبيعي
4- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري (3 فرديات)
5- مجعد فهد محمد الدوسري
– وفي فئة الفردي (دق/ شقح) جاء الملاك المتأهلين اليوم:
1- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى (فرديتان)
2- بندر فهاد جخدب السعدي
3- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري (فرديتان)
4- مجعد فهد محمد الدوسري
5- عبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري
6- محبوب ناصر محبوب المسردي القحطاني

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