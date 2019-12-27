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أمير حائل يرعى حفل انطلاق “موسم حائل”.. واستعدادات لاستقبال محبي الصحراء والتاريخ

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أمير حائل يرعى حفل انطلاق “موسم حائل”.. واستعدادات لاستقبال محبي الصحراء والتاريخ

أمير حائل يرعى حفل انطلاق “موسم حائل”.. واستعدادات لاستقبال محبي الصحراء والتاريخ
http://almnatiq.net/?p=814582
المناطق _ حائل

رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز حفل انطلاق “موسم حائل” بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأظهرت صورٌ ملامح من الحفل، مع استعدادات واسعة للموسم الأول الذي يستمر حتى 8 فبراير المقبل، حيث تجذب حائل محبي وعشاق الصحراء والتاريخ، وهي الملقبة بـ “عروس الشمال”.

واستعد أهالي حائل للموسم وزوّاره، وللتعريف بماهية حائل وتاريخها العريق عبر مسار مليء بالفنون والحرف المختلفة والأكلات الشعبية التي تميزت بها، ويتوقع أن يشهد الموسم حضوراً لعشاق سباقات الرالي بمشاركات عربية وعالمية، وهي الحاضن لتلك السباقات منذ 2006.

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