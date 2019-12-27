أمير حائل يرعى حفل انطلاق “موسم حائل”.. واستعدادات لاستقبال محبي الصحراء والتاريخ

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رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز حفل انطلاق “موسم حائل” بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأظهرت صورٌ ملامح من الحفل، مع استعدادات واسعة للموسم الأول الذي يستمر حتى 8 فبراير المقبل، حيث تجذب حائل محبي وعشاق الصحراء والتاريخ، وهي الملقبة بـ “عروس الشمال”.