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4 مباريات غداً الجمعة في الجولة العاشرة للدوري الممتاز لكرة السلة

4 مباريات غداً الجمعة في الجولة العاشرة للدوري الممتاز لكرة السلة
http://almnatiq.net/?p=814592
المناطق _ الرياض

تلعب غداً الجمعة 4 مباريات ضمن الجولة العاشرة للدوري الممتاز لكرة السلة ، في المدينة المنورة حيث يستضيف أحد الشروق على صالة الهيئة عند الساعة 4:00 إذ يحتل الاول المركز السادس بينما الثاني يحتل المركز الأخير.
ويستضيف أبها الفتح على صالة ضمك عند الساعة 4:00 ويحتل الأول المركز التاسع بينما الثاني في المركز الخامس.
ويستضيف الاهلي الانصار على صالة النادي الاهلي عند الساعة 4:00 إذا يحتل الاول الاول المركز الرابع بينما الثاني في المركز الرابع ويقود اللقاء أحمد الخميس وأيمن الحازمي وعبدالله المقبل.
ويستضيف الوحدة النصر على صالة الهيئة عند الساعة 4:00 إذ يحتل الأول المركز الثامن بينما الثاني ثاني الدوري.
وآخر مباريات الجولة تلعب يوم الاثنين القادم إذ يستضيف الهلال الاتحاد الساعة 8:00 مساء على صالة هيئة الرياضة إذ يحتل الاول المركز الثالث بينما الثاني يتصدر ترتيب الدوري.

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