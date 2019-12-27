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المنتخب السعودي للدراجات يستهل مشاركته غداً في عربية المضمار

المنتخب السعودي للدراجات يستهل مشاركته غداً في عربية المضمار
http://almnatiq.net/?p=814595
المناطق _ الرياض

يستهل المنتخب السعودي للدراجات فئتي ” الكبار ، الشباب ” غداً مشاركته في منافسات البطولة العربية التاسعة للمضمار التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة حتى الـ 30 من ديسمبر الجاري .
وضمت بعثة الأخضر السعودي رئيس الوفد عبدالله المزيد و المدرب محمد بلال ومساعده موسى القحطاني والحكم المرافق حسن الخليفة والميكانيكي عبد العزيز سهيل و 8 دراجين هم علي جساس ، عبدالعزيز الخويتم ، مصطفى الربيع ، علي الشيخ ، علي السليمي ، هاني المرهون ، عزام العبدالمنعم ، ضياء البراك .
وتتضمن منافسات البطولة على السرعة الفردية والفرقية والمطاردة الفردية والفرقية والنقاط ، حيث تقام المنافسات على فترتين صباحية ومسائية .

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