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الأحوال المدنية بالجوف تزور 23 موقعاً بالمحافظات لتقديم الخدمات المتنقلة

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الأحوال المدنية بالجوف تزور 23 موقعاً بالمحافظات لتقديم الخدمات المتنقلة

الأحوال المدنية بالجوف تزور 23 موقعاً بالمحافظات لتقديم الخدمات المتنقلة
http://almnatiq.net/?p=814598
المناطق _ الجوف

زارت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الجوف خلال الأسبوع الحالي 23 موقعاً، قدمت خلالها خِدماتها للرجال والنساء، في إطار العمل على تنفيذ مبادرة (موجودين) التي تتبناها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومثلها مبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي) والهادفة إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة، التي تعدّ إثباتاً لشخصها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.
وشملت الزيارات بمدينة سكاكا فرع وزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) النسوي، وصندوق التنمية العقارية، وفرع هيئة الرقابة والتحقيق النسوي، وفرع وزارة الخدمة المدنية، وإمارة منطقة الجوف (نساء)، وفرع هيئة السياحة، وفرع هيئة حقوق الإنسان النسوي، وهيئة الإحصاء، وديوان المراقبة والمحاسبة العام، ومركز التأهيل الشامل النسوي.
وتضمنت الزيارات بمحافظة القريات، الدوريات الأمنية، والغرفة التجارية، وثانوية مركز الناصفة، ومركز الوادي، ومركز الناصفة، والابتدائية الأولى بمركز الحديثة لمدة خمس أيام.
وقامت الوحدة المتنقلة بزيارة لمستشفى محافظة دومة الجندل (3 أيام)، وبلدية المحافظة (يومين).
وشملت الزيارة في محافظة طبرجل، كلية التربية التابعة لجامعة الجوف، وفرع وزارة الزراعة، والبريد السعودي، وشركة الكهرباء.
يذكر أن الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”، إضافة إلى التعريف بخدمات الأحوال المدنية وبأهمية بطاقة الهوية الوطنية لإثبات الشخصية، وضرورة المحافظة عليها.

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