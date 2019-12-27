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حساب المواطن يجيب ويوضح :حصول الطالبة على دعم “تكافل” هل يحرمها حساب المواطن؟

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حساب المواطن يجيب ويوضح :حصول الطالبة على دعم “تكافل” هل يحرمها حساب المواطن؟

حساب المواطن يجيب ويوضح :حصول الطالبة على دعم “تكافل” هل يحرمها حساب المواطن؟
http://almnatiq.net/?p=814601
المناطق _ الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن دعم تكافل ضمن إجمالي الدخل، في البيانات الخاصة بالمستفيد عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج

وردًا على سؤال: هل الطالبة التي يُصرف لها تكافل يسحب منها حساب المواطن؟، أوضح البرنامج أن تكافل من برامج الدعم الحكومية التي يجب الإفصاح عنها من خلال البوابة الإلكترونية

وقال في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين: برنامج تكافل من برامج الدعم الحكومية التي يجب الإفصاح عنها وذلك من خلال البوابة الإلكترونية (الإفصاح عن الدخل)، نوع الدخل (غير ذلك) مصدر الدخل (برنامج دعم حكومي)

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق ستحصلين على الدعم المستحق

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