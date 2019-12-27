كشافة المملكة يزورون برج خليفة والقرية العالمية في دبي

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قام وفد جمعية الكشافة العربية السعودية ، المُشارك حالياً في المخيم الكشفي الخليجي، المقام في محمية المرموم بدولة الامارات العربية المتحدة ، تحت شعار ” الكشفية بيئة للتسامح ” ، يوم أمس بجولة سياحية ضمن فعاليات البرنامج شملت مول دبي ضمن مجمع برج خليفة ، حيث قاموا بالتسوق ، والاطلاع على مدينة دبي من الأعلى بأبنيتها وابراجها التي جملتها إنارتها ، كما قاموا بزيارة الى القرية العالمية إحدى أهم الوجهات السياحية والثقافية في دبي.

وكان الوفد السعودي قد بدأ مشاركته بالمخيم يوم الثلاثاء الماضي حيث تضمنت فعاليات المخيم مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمغامرات الكشفية والبيئية والأنشطة، التي تعزز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية، إضافة إلى عروض للفرق المشاركة وورش العمل ومحاضرات توعوية بيئية، وورش عمل حول الكشفية وأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عالم أفضل، وراديو المرموم، والذكاء الاصطناعي.

من جهته أكد رئيس الوفد السعودي عبدالله النمري ، أن المخيم حقق أهدافه بتنمية قدرات ومهارات المشاركين بدنياً وثقافياً، وإذكاء روح الأصالة والارتباط بالأرض، والتواصل الإيجابي مع البيئة الطبيعية من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة المختلفة التي تم تصميمها لتعزيز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية والصحراوية الغنية التي تتميز بها المحمية، وعيش تجربة التعلم بالممارسة، وغرس القيم الإيجابية، واستكشاف الذات، وخوض التحديات، وتطوير القدرة على حل المشكلات.

يُشار الى ان المخيم تُنظمه مفوضية كشافة دبي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية وجمعية كشافة الإمارات ، والمنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي- وجمعية توعية ورعاية الاحداث بالأمارات .