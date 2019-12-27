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أسعار الذهب ترتفع بفعل تراجع الدولار وتحوط نهاية العام

أسعار الذهب ترتفع بفعل تراجع الدولار وتحوط نهاية العام
http://almnatiq.net/?p=814607
المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين اليوم الجمعة، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار ويتحوط فيه المستثمرون من المخاطر قبيل نهاية العام

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1513.88 دولار للأوقية (الأونصة) وصعد 0.1 بالمئة إلى 1512.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش

وفي الأسبوع، ربح الذهب ما يزيد عن اثنين بالمئة مسجلا أفضل أداء منذ أوائل أغسطس آب

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1517.60 دولار للأوقية

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا هناك عمليات تحوط من المخاطر في السوق قبيل نهاية العام

اخترقنا مستوى 1485 دولارا، مما أطلق على الأرجح عمليات شراء لوقف الخسائر ودفع الذهب للارتفاع إلى 1500 دولار في وقت جذاب للسيولة من العام حين تقل أحجام التداول عن المعتاد

وبعيدا عن أنباء حول أن روسيا تدرس استثمار جزء من صندوق الثروة الوطني في الذهب، قدم تراجع الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الدعم للمعدن الأصفر، إذ يقلص ذلك تكلفته على حائزي العملات الأخرى

كان وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف قال يوم الثلاثاء إنه يرى أن الاستثمار في المعدن النفيس أكثر استدامة في الأمد الطويل من الأصول المالية

ويمضي الذهب على مسار تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، إذ ربح نحو 18 بالمئة منذ بداية العام الجاري، بفضل حرب التجارة المستمرة منذ 17 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.85 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 950.50 دولار

ويتجه المعدنان لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أغسطس آب وتقدم البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1908.58 دولار للأوقية

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