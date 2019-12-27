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فتح باب القبول والتسجيل لرتبة جندي بقوات الطوارئ الخاصة

فتح باب القبول والتسجيل لرتبة جندي بقوات الطوارئ الخاصة
http://almnatiq.net/?p=814613
المناطق_الرياض

أعلنت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة لرتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يعادلها وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 3 / 5 / 1441 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 7 / 5 / 1441 هـ على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والديه ووالديهم وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية

أن لايكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية وأن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية

أن لا يقل عمره عن 18عاما ولا يزيد عن30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب

أن تتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغر الوظيفة المعلن عنها (ثانوية عامة) ومايعادلها وأن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة لاحقاً لدى لجنة القبول

تنبيهات هامة:

عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة

يعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه

جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية (sms) وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه

رابط بوابة أبشر توظيف : https://jobs.sa

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