عسير.. القبض على 3 متهمين بالاعتداء على مواطن وتصويره

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ألقت شرطة منطقة عسير القبض على متهمين (مواطنين ومقيم) بالاعتداء على مواطن وتصويره ونشر مقطع وثَّق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس، والذي يظهر قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم

وأوضح المتحدث الإعلامي، أن الجناة هم مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم