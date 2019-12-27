الحوثيون يقصفون مطاحن حبوب في الحديدة

الحوثيون يقصفون مطاحن حبوب في الحديدة

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الحوثيون يقصفون مطاحن حبوب في الحديدة

الحوثيون يقصفون مطاحن حبوب في الحديدة
http://almnatiq.net/?p=814638
المناطق_وكالات

قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران امس الخميس، مطاحن للحبوب في محافظة الحديدة غربي اليمن

وقال مأمون المهجمي، المتحدث الرسمي باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن الميلشيا الحوثية استهدفت مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذيفة هاون 120 بغية إتلاف المواد الغذائية

وأضاف أن ذلك جاء بعد علم الميلشيا الحوثية بوجود 51 ألف طن من المواد الغذائية التي تم معالجتها مؤخرا وتجهيزها لتوزيعها في المناطق الأشد حاجة وأشد جوعاً

وتابع الميلشيا الحوثية تريد قطع كل معالم الحياة بغية منها أن يموت أبناء الحديدة بالجوع لمن لم يصله نار السلاح والقذائف

وتقع مطاحن البحر الأحمر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بالقرب من خط المواجهات في الحديدة

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