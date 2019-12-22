“العصيمي” يزو بدر الجنوب ويتفقد المساجد ويدشن برنامج البصمة للإدارة

المناطق_نجران

قام فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ/عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة محافظة بدر الجنوب وذلك يوم الإربعاء الموافق 27 – 4 – 1441 هـ، واستهل فضيلته الزيارة بلقاء سعادة محافظ بدر الجنوب الأستاذ/ محمد بن عبيد الحربي، وجرى خلال اللقاء مناقشة إنجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والمتمثلة في بناء المساجد وخدمة بيوت الله، إلى غير الموضوعات، التي هي من اختصاص الوزارة مثل الفرش وأعمال البناء والترميم، وقد استمع فضيلته من سعادة المحافظ لشرح موجز عن المحافظة وما يتبع لها من مراكز وهجر وعدد السكان، وأهمية المرافق التابعة لها، وقدَّم العصيمي في نهاية الزيارة لسعادة المحافظ مصحفًا مذهبًا في علبة فاخرة، وهو من هدايا الوزارة التي تقدم لأصحاب السعادة والفضيلة، وقد أقام سعادة المحافظ وجبة الغداء على شرف فضيلة مدير الفرع بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة مدراء الإدارات بالمحافظة.

ثم قام فضيلته بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، حيث تفقد مكونات المبنى والاطلاع على سير العمل واللقاء بمدير وموظفي المكتب، والاستماع إلى ما لديهم من مقترحات وتوصيتهم بما يرفع مستوى العمل، والاطلاع على الأهداف التي تم تحقيقها والأهداف التي سيتم الوصول إليها بمشيئة الله، كما دشن فضيلته برنامج البصمة الخاص بموظفي الإدارة.

ثم تمت زيارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمحافظة، والاطلاع على سير العمل وما يقدمه المكتب من برامج وجهود دعوية في المحافظة، وتم تسجيل كلمة بهذه المناسبة في سجل الزوار، ثم قدَّم العصيمي هدية للمكتب التعاوني بالمحافظة عبارة عن مجموعة كتب علمية من مطبوعات الوزارة.

بعدها ذلك ألقى فضيلته كلمة بعد صلاة الظهر بجامع خادم الحرمين الشريفين وحث الجميع على تقوى الله تعالى والالتفاف حول ولاة الامر والتذكير بنعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة، وشرح حديث حذيفة رضي الله عنه عن وصية النبي صلى الله عليه و سلم (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِفَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ).

ثم عقب ذلك جولة على مختلف الجوامع والمساجد ومصلى العيد والاطلاع على مستوى النظافة والأعمال، والالتقاء ببعض منسوبي المساجد والاستماع إلى ما لديهم من طلبات واحتياجات.

وقد تخلل الزيارة مشايخ الشمل والأعيان للسلام عليهم والاستماع لما يرغبون طرحه من مقترحات وآراء بما يخدم أوجه العمل والصالح العام.