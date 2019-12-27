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أسعار الذهب ترتفع بفعل تراجع الدولار وتحوط نهاية العام

أسعار الذهب ترتفع بفعل تراجع الدولار وتحوط نهاية العام
http://almnatiq.net/?p=814676
المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين اليوم الجمعة، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار ويتحوط فيه المستثمرون من المخاطر قبيل نهاية العام.
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر عند 1513.88 دولار للأوقية (الأونصة) وصعد 0.1 بالمئة إلى 1512.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:58 بتوقيت جرينتش.
وفي الأسبوع، ربح الذهب ما يزيد عن اثنين بالمئة مسجلا أفضل أداء منذ أوائل أغسطس .
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1517.60 دولار للأوقية.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا “هناك عمليات تحوط من المخاطر في السوق قبيل نهاية العام. اخترقنا مستوى 1485 دولارا، مما أطلق على الأرجح عمليات شراء لوقف الخسائر ودفع الذهب للارتفاع إلى 1500 دولار في وقت جذاب للسيولة من العام حين تقل أحجام التداول عن المعتاد”.
وبعيدا عن أنباء حول أن روسيا تدرس استثمار جزء من صندوق الثروة الوطني في الذهب، قدم تراجع الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الدعم للمعدن الأصفر، إذ يقلص ذلك تكلفته على حائزي العملات الأخرى.

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