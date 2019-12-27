تجاهل علاج اضطراب النوم يرفع الضغط ويصيب بـ”الـسكري”

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يعد توقف التنفس أثناء النوم اضطرابا شائعا يحدث، حيث يتوقف سريان الهواء إلى الرئتين بسبب انسداد المجرى التنفسي، ما يضطر الشخص إلى الاستيقاظ ليلتقط أنفاسه، فما أسباب حدوث ذلك، وكيف يمكن تجنب الأمر، الذي يؤدي تجاهل علاجه إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكري.

تقول الدكتورة كالبانا ناجبال كبيرة استشاريي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى “إندرابراستا أبولو” في نيودلهي، إنه “لا يوجد سبب واضح يبين لماذا يصاب الشخص بحالة توقف التنفس أثناء النوم، إلا أن هناك محفزات تزيد احتمالية الإصابة بالسمنة”، بحسب “سكاي نيوز”.

وتضيف، “هناك علاقة وثيقة بين زيادة وزن الجسم وأخطار الإصابة باضطراب توقف التنفس أثناء النوم. ومن عوامل الخطورة الأخرى تعاطي المسكنات”.

وتشير ناجبال، إلى أن النعاس أثناء النهار والشخير العالي والنوم المضطرب المتقطع من أشهر أعراض الإصابة بحالة توقف التنفس أثناء النوم، موضحة أن الذكور أكثر عرضة من النساء للإصابة بهذا العرض، حيث إنه يصيب 20 في المائة من السيدات و35 في المائة من الرجال.

وفي حال ترك الحالة دون تشخيص ودون علاج أو تم تجاهل تلك الأعراض فترة طويلة، فإن حالة توقف التنفس أثناء النوم تؤثر في المريض بعدة طرق، مثل تقلب الحالة المزاجية والإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والشعور بالتعب، والسكتة الدماغية والسكتة القلبية واضطرابات الذاكرة، وغيرها من الآثار المترتبة على انخفاض الأكسجين وعدم حصول الشخص على عدد ساعات نوم ذات جودة، حسب ناجبال.

وبينت الطبيبة أن العمليات الجراحية الآلية أتاحت طريقة جديدة وسهلة لمرضى توقف التنفس أثناء النوم، حيث إنها تفتح باب الشفاء السريع وتخفض نسبة حدوث الالتهابات، إضافة إلى كونها غير مؤلمة تقريبا ولا تترك أي ندبة، علما أنها تحسن مناعة الجسم.