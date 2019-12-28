احدث الأخبار

كلوب: نركز على المباريات القادمة والفوز بلقب الدوري
أبرز المواد
 رونالدو يكشف “الفروق الكبيرة” بين يوفنتوس وريال مدريد
أبرز المواد
 مرحاض بتصميم غريب.. “يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية”
أبرز المواد
 1971 مخالفة على مصانع المياه محليا خلال 2019
أبرز المواد
 على خطى «يوتيوب».. «إنستجرام» تعلن تشديد القيود على المنشورات والتعليقات
أبرز المواد
 57.2 مليار ريال حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في 3 أشهر .. أعلى نمو منذ 2014
أبرز المواد
 توظيف 49 ألف باحث وباحثة عن عمل عبر فروع “هدف”
أبرز المواد
 تحديثات جوهرية في تطبيق “تأكد” لإتاحة المعلومات في بطاقات ترشيد المياه
أبرز المواد
 الماضي: نتعامل بمرونة مع ملاك الإبل، وغدًا إعفاء للشقح والحمر من رسوم ساعة التأخير
أبرز المواد
 قرقاش: أين مبدأ تصفير المشاكل الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟
أبرز المواد
 أخضر الدراجات يحقق الميدالية الفضية في بداية مشواره بعربية المضمار
أبرز المواد
 عزوف اليابانيين عن الإنجاب يبلغ مستوى “مقلقا”
أبرز المواد
كلوب: نركز على المباريات القادمة والفوز بلقب الدوري

كلوب: نركز على المباريات القادمة والفوز بلقب الدوري

أبرز المواد
رونالدو يكشف “الفروق الكبيرة” بين يوفنتوس وريال مدريد

رونالدو يكشف “الفروق الكبيرة” بين يوفنتوس وريال مدريد

أبرز المواد
مرحاض بتصميم غريب.. “يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية”

مرحاض بتصميم غريب.. “يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية”

أبرز المواد
1971 مخالفة على مصانع المياه محليا خلال 2019

1971 مخالفة على مصانع المياه محليا خلال 2019

أبرز المواد

57.2 مليار ريال حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في 3 أشهر .. أعلى نمو منذ 2014

57.2 مليار ريال حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في 3 أشهر .. أعلى نمو منذ 2014
http://almnatiq.net/?p=814682
المناطق - الرياض

حقق قطاع تجارة التجزئة والجملة في السعودية ناتجا محليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 57.2 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا بنسبة 5.8 في المائة، بما يعادل نحو 3.1 مليار ريال.
وبحسب “الاقتصادية” فإن حجم الناتج لقطاع تجارة التجزئة والجملة خلال الربع الثاني سجل أعلى نمو على أساس ربعي منذ 2014 أي في نحو خمسة أعوام.
وشهد القطاع تحسنا ملحوظا منذ نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بعد فترة من 2016 حتى نهاية 2017 وشهدت صعوبة في معدلات النمو للقطاع، في حين سجل انكماشا في حجم الناتج بنحو 1.58 في المائة خلال 2016.
وحقق القطاع نموا بنحو 5.8 في المائة للربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنمو نحو 0.6 في المائة لعام 2018، ونحو 0.3 في المائة لعام 2017، فيما كان أداء الربع الثاني من 2016 هو الأسوأ، حيث انكمش القطاع حينها بنحو 1.2 في المائة.
ويشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 8.9 في المائة من حجم الناتج المحلي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعا مقارنة بعام 2010 الذي شكل القطاع حينها نحو 8.4 في المائة.
فيما يشكل نحو 15.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من العام الجاري، علما أن القطاع يشمل أنشطة إصلاح المركبات إضافة إلى أنشطة الفنادق والمطاعم.
وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 642.77 مليار ريال، مقارنة بنحو 639.85 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2018، وذلك بنسبة نمو 0.46 في المائة مدعوما بنمو القطاع الخاص، الذي نما بنسبة 3.4 في المائة.
ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي باستثناء قطاع التعدين والتحجير، الذي يشمل “النفط والغاز”، إذ يأتي بعد كل من قطاع الصناعات التحويلية، الذي يساهم بنحو 11.9 في المائة وقطاع الخدمات الحكومية بنحو 13.4 في المائة وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات، الذي يساهم بنحو 10.5 في المائة.

روابط ذات صلة

كلوب: نركز على المباريات القادمة والفوز بلقب الدوري

كلوب: نركز على المباريات القادمة والفوز بلقب الدوري
رونالدو يكشف “الفروق الكبيرة” بين يوفنتوس وريال مدريد

رونالدو يكشف “الفروق الكبيرة” بين يوفنتوس وريال مدريد
مرحاض بتصميم غريب.. “يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية”

مرحاض بتصميم غريب.. “يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*