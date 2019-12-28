على خطى «يوتيوب».. «إنستجرام» تعلن تشديد القيود على المنشورات والتعليقات

المناطق - الرياض

هدأت حملة الاعتراضات التي جابت شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية التي كانت معترضة على القيود والسياسيات الجديدة التي فرضتها منصة “يوتيوب” على صانعي المحتوى، خاصة صانعي المحتوى الموجه إلى صغار السن والأطفال، لكن على ما يبدو أن هذه الموجة ستعود بشكل أكثر حدة وشدة، لكن بعد أن يتم توجيهها إلى منصة مشاركة الصور والفيديو “إنستجرام” التابعة لشبكة “فيسبوك”، وذلك بعد أن أعلنت عزمها على تطبيق سياسة أكثر صرامة على المنشورات التي ينشرها المؤثرون للترويج للعلامات التجارية والمنتجات.

حيث أعلنت “إنستجرام” أنها ستبدأ فرض قوانين أكثر صرامة على المنشورات الترويجية التي تسوق للسجائر الإلكترونية، والتبغ، والأسلحة، مع الإشارة إلى أنها لم تكن تسمح بها من الأساس، وأضافت الشركة أنها ستفرض “قيودا خاصة” على الترويج للمنتجات الأخرى كالمكملات الغذائية، كما أنها ستسمح لمنشئي المحتوى بتقييد من يمكنه رؤية المحتوى الخاص بهم حسب العمر، وهي ميزة قالت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي إنها قادمة، وذلك عندما أعلنت أنه سيتعين على المستخدمين الجدد إدخال تواريخ ميلادهم.

وسيتمكن المؤثرون الآن من مشاركة أفكارهم المبدعة والتفاعل مع العلامات التجارية وإيجاد شركاء تنسجم توجهاتهم مع جمهور صفحاتهم، ويمكن لمطوري المحتوى من خلال أداة Brand Collabs Manager البحث عن علامات تجارية تنسجم مع توجهاتهم وتسعى إلى بناء شراكات مع مطوري المحتوى، كما سيتمكنون من البحث عن صفقات جديدة وإدارة الشراكات ومشاركة البيانات والتحليلات بشكل فوري، كما مكنت “إنستجرام” العلامات التجارية من الاطلاع على التحليلات والبيانات عند الإشارة إليها في محتوى مرتبط بعلامة تجارية.

وفي سياق متصل أطلقت “إنستجرام” أيضا ميزة جديدة تنبه المستخدمين قبل نشر المنشورات التي يحتمل أن تكون مسيئة، وذلك في خطوة جديدة منها لمحاربة التنمر، حيث قالت إنها أطلقت ميزة جديدة تنبه الناس عندما يحتمل أن تعد التسميات التوضيحية لصورة أو مقطع فيديو مسيئة، فتعطيهم الفرصة للتوقف لحظة وإعادة النظر في كلماتهم قبل النشر.

وأوضحت، أن إطلاق هذه الميزة يأتي في إطار التزامها بمكافحة التنمر عبر الإنترنت، وهي قائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التعرف على أشكال مختلفة من التنمر على “إنستجرام”.

يذكر أن “إنستجرام” أطلقت في وقت سابق من العام الحالي ميزة تنبه المستخدمين إلى أن تعليقاتهم قد تعد مسيئة قبل نشرها، وقالت الشركة، إن النتائج كانت واعدة، لذا تأتي الميزة الجديدة لأن منح الناس فرصة سيشجعهم على إعادة النظر في كلماتهم، واليوم، عندما يكتب شخص ما تعليقا لأحد منشورات الخلاصة ويكتشف الذكاء الاصطناعي خاصتنا أن التسمية التوضيحية قد تكون مسيئة، فستتلقى رسالة فورية لإبلاغه بأن هذه التسمية التوضيحية مشابهة لتلك التي أبلغ عنها بسبب التنمر، وستتاح لهم الفرصة لتعديل التسمية التوضيحية قبل نشرها.

وأضافت الشركة أن هذا التحذير يساعد، إضافة إلى تقييد وصول التنمر، على تثقيف الناس بشأن ما هو غير مسموح على “إنستجرام”، ومتى قد يكون حساب في خطر كسر القواعد، وستتوافر الميزة في عدد من الدول قبل إطلاقها في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.