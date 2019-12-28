رونالدو يكشف “الفروق الكبيرة” بين يوفنتوس وريال مدريد

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بعد مرور عام ونصف على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد، تحدث “الدون” لوسائل إعلام إسبانية، عن “الاختلافات الكبيرة” بين يوفنتوس و”المرينغي”.

ووفق صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن رونالدو كان غاضبا عقب الخسارة أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، وهو ما دفعه للاعتراف بأن الفوارق كبيرة بين يوفنتوس وريال مدريد.

ونقل موقع “سبورت 360” عن الصحيفة الإسبانية، بأن رونالدو تكلم مع مقربين منه، بشأن افتقار يوفنتوس للكثير من الأمور التي كان يقدّرها في ريال مدريد وهي تواجد النجوم حوله، وكذا احترام الخصوم للفريق الملكي، وهو ما لا يحدث في إيطاليا مع “السيدة العجوز”.

ولفت النجم البرتغالي إلى أنه بجانب غياب اللاعبين المرموقين كما هي الحال مع نادي العاصمة الإسبانية، فإن التغطية الإعلامية بإيطاليا للمباريات ونجوم الكرة، ضعيفة مقارنة بتلك التي توفرها وسائل الإعلام الإسبانية.

واختتمت الصحيفة الإسبانية بالقول: “اعتاد رونالدو على الفوز والانتصار في كل مسابقة، وهو شيء مفقود في تورينو.. وهذا يؤكد فقط حقيقة أنه من الواضح أن صاروخ ماديرا كان مخطئا بالرحيل عن ريال مدريد”.

ومع اليوفي، خسر رونالدو لقب كأس إيطاليا الموسم الماضي، بعد هزيمة فريق السيدة العجوز في الدور ربع النهائي أمام فريق أتلانتا بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت تواجد النجم البرتغالي، لكنه فشل في التسجيل.

وخسر رونالدو لقب السوبر الإيطالي بعد هزيمة يوفنتوس أمام فريق لاتسيو 3-1، ولم يتمكن أيضا من التسجيل، حيث سجل ديبالا هدف البيانكونيري الوحيد.

كما فشل الدولي البرتغالي في الموسم الماضي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، وتعد هذه البطولة هي الهدف الأهم للدون مع الفريق الإيطالي، حيث ودع البطولة على يد فريق أياكس أمستردام الهولندي.

أما على صعيد الألقاب الفردية، فمنذ الرحيل عن ريال مدريد، ابتعد “الدون” عن الألقاب الفردية الكبرى، حيث خسر جائزة الكرة الذهبية في آخر نسختين لصالح لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد في عام 2018، وليونيل ميسي نجم برشلونة في عام 2019.

ونفس الأمر تكرر على صعيد جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، حيث توج مودريتش في عام 2018، وميسي في العام الحالي، ولم يتواجد الدولي البرتغالي في أي من حفلات تسليم هذه الجوائز.