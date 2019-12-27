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مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2,371,441 تأشيرة عمرة ونحو 2,031,213 معتمرا يصلون إلى المملكة

مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2,371,441 تأشيرة عمرة ونحو 2,031,213 معتمرا يصلون إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=814756
المناطق - واس

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2,371,441 تأشيرة عمرة وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 29 من ربيع الثاني 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,031,213 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,559,764 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.
وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,938,991 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 91,443 معتمرًا، بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 495,270 ، تليها إندونيسيا 443,879، وثالثا جاءت الهند 262,887، ثم ماليزيا 116,335، ومصر خامسا بـ 104,820 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: الجزائر 80,238، تركيا 78,512، بنجلاديش 73,142 ،الإمارات 46,370، الأردن 32,011 معتمراً.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أطلقت مؤخرا برنامج “التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة” التي تهدف الى تقديم أفضل الخِدْمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم لا سمح الله.
وأوضح معالي وزير الحج والعمرة أن وثيقة التأمين الشامل على المعتمرين تعتبر من احدى المبادرات التي تقدمها الوزارة التي تسعى إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي المعتمر نسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.

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