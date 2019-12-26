مشروع رضا المستفيدين بالشرقية ينتهي من تدريب عدد من الباحثين للشروع في قياس خدمات “الطرق والبلديات”

الدمام - فهد المريخي

أشار رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، إلى نية المشروع مع باكورة بعد غدٍ الاحد للبدء في تنفيذ عملية المسح الميداني لقياس مستوى رضا المستفيدين من خدمات الطرق بالمنطقة الشرقية، كذلك البدء في الوقت نفسه بإعادة إجراء المسح الميداني لقياس رضا المستفيدين من الخدمات البلدية بالمنطقة، يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع (حفظهم الله) وذلك في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها المشروع ضمن خطته لهذا العام كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات.

وكشف رئيس اللجنة العليا للمشروع الأمير فهد بن عبدالله، عن عقد فريق الدعم الاستشاري للمشروع عدة اجتماعات سابقة، حضرها المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، ورئيس الفريق الاستشاري سعيد الغامدي، بمشاركة أعضاء الفريق محمد المزيعل، وخميس مطران، كذلك مرتضى النمر، وحسن خرمي، إضافة لعبدالعزيز الغامدي، والذي تمخض عنها بعد التنسيق مع فرع وزارة النقل بالشرقية على وضع تصوراً نهائياً لأسئلة الاستبانة الخاصة بالمسح الميداني لقياس رضا المستفيدين من مستوى الخدمات المقدمة لمرتادي الطرقً

كما نوه رئيس اللجنة العليا للمشروع سمو الأمير فهد بن عبدالله، عن انتهاء فريق الدعم الاستشاري للمشروع يوم أمس الخميس ممثلاً في محمد المزيعل، ومرتضى النمر، إلى جانب حسن خرمي وعبدالعزيز الغامدي، وبحضور المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، من تدريب عدد من الباحثين التابعين لإمارة المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة لها على إجراء الاستطلاع والمقابلات مع المستفيدين من خدمات “الطرق والبلديات” بالمنطقة، وذلك وجهاً لوجه وبشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات الياً من خلال أجهزة لوحية (أيباد) ليتيح بعد ذلك للفريق الاستشاري للمشروع بدراسة الاستبانات وتحليلها وإعداد تقريراً مفصلاً يتضمن النتائج والتوصيات والتي تتضمن فرص التحسين ونقاط التمكين .

وفي الأثناء أكد رئيس اللجنة العليا للمشروع سمو الأمير فهد بن عبدالله، بأن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها بما يتناسب وتطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة أعزها الله، وهو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس المشروع (حفظهم الله) في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الاجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها .