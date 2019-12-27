احدث الأخبار

عبدالرحمن بن مساعد يرد على إعلامية لبنانية علقت على محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي : “ما خصك بنوب”
أبرز المواد
 هيئة الترفيه تنفي ترخيصها لفعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية 2020 م
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المركبات
أبرز المواد
 مشروع رضا المستفيدين بالشرقية ينتهي من تدريب عدد من الباحثين للشروع في قياس خدمات “الطرق والبلديات”
المنطقة الشرقية
 مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2,371,441 تأشيرة عمرة ونحو 2,031,213 معتمرا يصلون إلى المملكة
أبرز المواد
 كتلة الصدر: لن ندعم أي مرشح لرئاسة حكومة العراق
أبرز المواد
 فرنسا تستدعي سفير إيران : لن نتساهل مع احتجاز مواطنينا
أبرز المواد
 حريق ضخم في محيط وزارة الدفاع العراقية والأسباب مجهولة
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من هطول أمطار على منطقة جازان
أبرز المواد
 قائد قوات سوريا الديمقراطية : ما يحدث في إدلب جزء من مشروع أردوغان التدميري
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 الفضلي: التغطية في خدمات المياه ارتفعت إلى 82.5 % في جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
عبدالرحمن بن مساعد يرد على إعلامية لبنانية علقت على محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي : “ما خصك بنوب”

عبدالرحمن بن مساعد يرد على إعلامية لبنانية علقت على محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي : “ما خصك بنوب”

أبرز المواد
هيئة الترفيه تنفي ترخيصها لفعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية 2020 م

هيئة الترفيه تنفي ترخيصها لفعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية 2020 م

أبرز المواد
شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المركبات

شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المركبات

أبرز المواد
مشروع رضا المستفيدين بالشرقية ينتهي من تدريب عدد من الباحثين للشروع في قياس خدمات “الطرق والبلديات”

مشروع رضا المستفيدين بالشرقية ينتهي من تدريب عدد من الباحثين للشروع في قياس خدمات “الطرق والبلديات”

المنطقة الشرقية

عبدالرحمن بن مساعد يرد على إعلامية لبنانية علقت على محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي : “ما خصك بنوب”

عبدالرحمن بن مساعد يرد على إعلامية لبنانية علقت على محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي : “ما خصك بنوب”
http://almnatiq.net/?p=814772
المناطق - متابعات

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد في “تويتر” رداً على تغريدة علقت فيها الإعلامية اللبنانية، مريم البسام، من الأحكام الصادرة بحق المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي التغريدة المنشورة يوم الاثنين الماضي، قالت الإعلامية : ” القحطاني بريء ، القنصل في اسطنبول أفرج عنه ، العسيري ما خصو بنوب ، واتضح لنا أن جمال خاشقجي قد ذوّب نفسه ، قضاء وقدر وثبت أن وكالة رويترز قد حللت خبراً من مصدرين واهمين وأن أردوغان ليس أردوغان ، وليس لنا قنصلية في اسطنبول.

واستدعت هذه التغريدة رداً من الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه في “تويتر” بالقول: “ما خصك بنوب”.

وقال بن مساعد في الرد المؤلف من خمس نقاط للبسام بأنها تجاهلت عمداً أحكاماً بالإعدام صدرت بحق خمسة متهمين بتنفيذ جريمة القتل، مشددا على أن القضاء السعودي “نزيه وعادل رغم أنفك”.

وأضاف في تغريدته قائلاً : ” أبناء القتيل رحمه الله أعربوا عن ثقتهم في قضاء بلادهم وقالوا هذا وهم في أمريكا وليس في الرياض.”

واختتم تغريدته قائلاً : ” (ليك مين عم بيحكي) من يقول أن بشار وحزب الله ماخصن بنوب بمقتل الحريري!” .

روابط ذات صلة

هيئة الترفيه تنفي ترخيصها لفعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية 2020 م

هيئة الترفيه تنفي ترخيصها لفعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية 2020 م
شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المركبات

شرطة القصيم تضبط مواطناً تورط بسرقة المركبات
مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2,371,441 تأشيرة عمرة ونحو 2,031,213 معتمرا يصلون إلى المملكة

مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2,371,441 تأشيرة عمرة ونحو 2,031,213 معتمرا يصلون إلى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*