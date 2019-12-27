الأخضر الأولمبي يتعادل وديا مع الأردن

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تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع نظيره الأردني 1-1، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب شاه علم، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي بماليزيا والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وافتتح “الأخضر” التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب حسين العيسى، في حين أحرز منتخب الأردن هدف التعادل في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

ودخل المدرب سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي اللقاء بقائمة مكونة من: أمين بخاري في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد، وعبدالباسط هندي، وعبدالإله العمري، وخالد الدبيش، ويوسف الحربي، وحسين العيسى، وسامي النجعي، وسعد السلولي، ومختار علي، وهارون كمارا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة “الثانية”، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.