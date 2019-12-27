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إنتاجية زهرة الزعفران بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

إنتاجية زهرة الزعفران بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=814783
المناطق - الخرج
التقى معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، بالأستاذ الدكتور محمود شرف الدين – أستاذ كرسي سارة الغنيم للأبحاث .
حيث أطلع مدير الجامعة على ما تحقق هذا العام من طفرة جينية جديدة تمثلت في انتاج زهرة بتسعة مياسم من ازهار الزعفران في تطور فريد لزهرة الزعفران، كما اطلع معاليه على محصول هذا العام من أزهار الزعفران ذات معدل الأنتاج الطبيعي وهو عدد 3 مياسم بالزهرة بالإضافة إلى ما تحقق في الأعوام السابقة حيث سبق انتاج ازهار بمياسم ازهار تحمل عدد 4، 5، 6، 7، 8 مياسم بالزهرة الواحدة.

وقدم مدير الجامعة شكره لسعادة الدكتور محمود وفريق البحث ولشركاء النجاح في هذا المشروع وهم جامعة كيوتو اليابانية ، والشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم ، ورجل الأعمال صالح العسكر، كما قدم الفريق البحثي خالص الشكر والتقدير لمعالي مدير الجامعة لدعمه وتوجيهاته لإثراء النشاط العلمي والبحثي داخل الجامعة.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور  محمود شرف الدين أن الفريق مازال يعمل على إنتاج كورمات زعفران بهذه الطفرة في الانتاجية من خلال تقنية زراعة الأنسجة.

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