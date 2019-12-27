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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي المالكي

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي المالكي
http://almnatiq.net/?p=814790
جازان - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي وأسرة الشهيد الجندي سليمان بن محمد المالكي ، من منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ذوو وأسرة الشهيد المالكي ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذين استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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