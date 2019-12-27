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الجيش الليبي يبسط سيطرته على طريق المطار في طرابلس

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الجيش الليبي يبسط سيطرته على طريق المطار في طرابلس

الجيش الليبي يبسط سيطرته على طريق المطار في طرابلس
http://almnatiq.net/?p=814799
المناطق - وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي، الجمعة، سيطرته الكاملة على طريق المطار في العاصمة طرابلس، وفق ما أفادت مصادر ميدانية ليبية لسكاي نيوز عربية.

وقال الجيش الوطني الليبي في بيان: “بدءا من مطار طرابلس العالمي إلى خزانات النفط، مرورا بكبري الفروسية ومعسكر النقلية، تحت سيطرة قواتنا”.

وأحرز الجيش الوطني الليبي تقدما مهما باتجاه الوصول إلى قلب طرابلس منذ إعلان قائد الجيش المشير خليفة حفتر انطلاق المعركة الحاسمة لتحرير المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة.

وكان المشير حفتر قد أعلن في 12 ديسمبر الجاري بدء “ساعة الصفر” لتحرير مدينة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وطلبت حكومة فايز السراج في طرابلس رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري، لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشن عملية عسكرة لاستعادة طرابلس من الميليشيات المسلحة.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أردوغان والسراج، اتفاقيتين، إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري.

وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات دولية واسعة، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.

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