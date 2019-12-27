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دراسة تكشف ما يفعله الهاتف الذكي بـ”الصحة العقلية والنفسية”

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دراسة تكشف ما يفعله الهاتف الذكي بـ”الصحة العقلية والنفسية”

http://almnatiq.net/?p=814802
المناطق - وكالات

أحدثت الهواتف الذكية، نقلة كبرى في حياة الناس، لكن ثورة التقنية لا تخلو من العواقب؛ لاسيما على مستوى الصحة العقلية والنفسية.

وبحسب دراسة أجرتها هيئة “سي إم آر” المختصة في بحوث واستشارات التقنية، فإن ما يزيد عن 50% من الهنود يقولون إن إدمانهم للهواتف الذكية صار سيئا إلى درجة أنهم لا يستطيعون العيش بدونها.

وقال 73% ممن جرى استجوابهم، إن الهواتف الذكية أثرت على صحتهم العقلية والنفسية، فيما أكد واحد من بين كل أربعة أنه عانى اضطرابات صحية في الجسم بسبب استخدام الهاتف.

وتتراوح المشاكل الصحية الناجمة عن استخدام الهاتف الذكي بين الإصابة بتراجع البصر والصداع والأرق.

وأوردت الدراسة أن الهاتف الذكي هو آخر ما يطلع عليه 80% من المستجوبين قبل أن يخلدوا إلى النوم.

وفي السياق نفسه، قال 74% من المستجوبين إنهم أول ما يقومون به صباحا بعد الاستيقاظ هو الاطلاع على الهاتف الذكي.

الهند
دراسة

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