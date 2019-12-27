المرور يوضح خطوات إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر “أبشر”

المناطق - الرياض

كشفت الإدارة العامة للمرور عن طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر «أبشر».

وأوضحت الإدارة الخطوات المطلوبة في فيديو توعوي، عبر حسابها على «تويتر» أنه يمكن إتمام العملية كالتالي:

1- تسجيل الدخول عبر منصة «أبشر».

2- اختر خدمات المركبات.

3- اختر خيار مبايعة المركبات .

4- اتبع الخطوات التي ستظهر لك.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن الخدمة قبل نحو أسبوع ضمن 13 خدمة تسهل الإجراءات أمام المواطنين والمقيمين.