المرور يوضح خطوات إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر “أبشر”

كشفت الإدارة العامة للمرور عن طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر «أبشر».
وأوضحت الإدارة الخطوات المطلوبة في فيديو توعوي، عبر حسابها على «تويتر» أنه يمكن إتمام العملية كالتالي:
1- تسجيل الدخول عبر منصة «أبشر».
2- اختر خدمات المركبات.
3- اختر خيار مبايعة المركبات .
4- اتبع الخطوات التي ستظهر لك.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن الخدمة قبل نحو أسبوع ضمن 13 خدمة تسهل الإجراءات أمام المواطنين والمقيمين.
سعيًا لتوفير الوقت والجهد؛ خدمة مبايعة المركبات عبر منصة "أبشر" تمكّنك من إنهاء إجراءات البيع والشراء دون الحاجة لمراجعة إدارة المرور. #المرور_السعودي pic.twitter.com/a52UWQ1HNd
— #المرور_السعودي (@eMoroor) December 17, 2019
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