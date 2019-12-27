ضبط 4 مليون و 405 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

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http://almnatiq.net/?p=814808
المناطق - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 29 / 4 / 1441هـ ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: –

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (4405989) مخالفاً، منهم (3444531) مخالفاً لنظام الإقامة، و(675730) مخالفاً لنظام العمل، و(285728) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (80302) شخص، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (3008) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثـــــاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4755) شخصاً.

رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1794) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1755) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (39) سعودياً.

خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15273) وافداً مخالفاً، منهم (13626) رجلاً، و (1647) امرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (609411) مخالفاً، وإحالة (554686) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (741139) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1111703) مخالفين.

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