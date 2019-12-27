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حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب طناً ونصف الطن من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب طناً ونصف الطن من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)

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حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب طناً ونصف الطن من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب طناً ونصف الطن من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)
http://almnatiq.net/?p=814814

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت – بتوفيق الله – خلال شهر ربيع الثاني من عام 1441هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1326) ألف وثلاثمائة وستة وعشرون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (79) تسعة وسبعون شخصاً، بينهم (54) أربعة وخمسون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و (16) ستة عشر متهماً من الجنسية اليمنية، و(5) خمسة متهمين من الجنسية الصومالية، و (4) أربعة متهمين سعوديين ، وذلك بعد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة وضبط المواد المخدرة بحوزتهم .
وبيّن أنه تمت إحالة المتهمين – بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم – إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

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