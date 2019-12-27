أمين الجوف يلتقي مسؤولي معهد ريادة الأعمال و بنك التنمية الاجتماعية

المناطق - الجوف

استقبل أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، مدير معهد ريادة الأعمال بالمنطقة الأستاذ حسن الغنام وبحث أمين المنطقة سبل التعاون بين الجهتين وأهمية تعزيز الجهود في تقديم الدعم اللازم لشباب وشابات الأعمال وفق تطلعات صاحب السمو الملكي امير منطقة الجوف ، وسمو نائبة .

كما التقى أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد الشمري وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم العمل بين الأمانة والتنمية الاجتماعية, وتعزيز العلاقات المشتركة بين القطاعين .

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية ودعم رواد الأعمال وتمكين الشباب من العمل بما يحقق رؤية المملكة 2030 حيث تقدم الدولة العديد من البرامج التمويلية ومنح القروض للشباب من كلا الجنسين لفتح مشاريعهم وفق إشراف وتخطيط معهد ريادة الأعمال وبنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع أمانة المنطقة .