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برج خليفة يتزين بشعار الهلال “بطل آسيا”
http://almnatiq.net/?p=814825
المناطق - الرياض

تزين برج خليفة بإمارة دبي في الإمارات بشعار نادي الهلال؛ وذلك للاحتفال بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، التي توج بها الزعيم في نوفمبر الماضي.

وحضر الاحتفال رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، وقائد الأزرق محمد الشلهوب، وسعود كريري، مدير فريق الهلال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة تفيد بأن شركة إعمار، الشريك الرسمي للزعيم استضافت بطولة دوري أبطال آسيا للاحتفال بالزعيم.

وتخللت الاحتفال تهنئة من إعمار على كامل برج خليفة، وهدايا تذكارية وقمصان الأبطال قدمها النادي للشركة.

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