الوحدة إلى الوصافة مؤقتًا بنقاط الفيصلي

المناطق - الرياض

حقق الوحدة فوزًا على ضيفه الفيصلي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما الجمعة لحساب الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف المباراة الوحيدة اللاعب راكان الشملان في الدقيقة 76 من عمر اللقاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده لـ 24 نقطة ليرتقي للوصافة مؤقتًا فيما توقف رصيد الفيصلي عند 20 نقطة في المركز السابع.

وقد يحافظ الوحدة على وصافته حال خسارة الأهلي أمام الشباب وتعثر التعاون أمام الاتفاق في المباراتين المقررتين السبت لحساب نفس الجولة.