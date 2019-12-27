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العراق.. سقوط قذائف “مجهولة” على قاعدة عسكرية

العراق.. سقوط قذائف “مجهولة” على قاعدة عسكرية
http://almnatiq.net/?p=814841
المناطق - وكالات

قال الجيش العراقي، الجمعة، إن عدة قذائف سقطت على قاعدة “كي وان” العسكرية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وأوضحن مصادر أمنية في العراق، أن القاعدة التي تبعد 15 كيلومترا إلى الشمال الغربي من المدينة تضم قوات أميركية إلى جانب قوات عراقية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت القذائف التي ألقيت على القاعدة العسكرية قد أدت إلى وقوع أي إصابات بشرية.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن عثرت على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في عربة مهجورة قرب القاعدة.

وكانت الولايات المتحدة قلقة من موجة الهجمات الأخيرة ضد قواتها ودبلوماسييها في العراق، في وقت تنوي فيه واشنطن إرسال ما بين خمسة إلى سبعة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت لوكالة فرانس برس الجمعة، أنها تعتقد أن كتائب حزب الله، إحدى أبرز فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران، والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء تلك الهجمات.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران العام الماضي، وفرضها عقوبات مشددة عليها.

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