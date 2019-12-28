أخضر الدراجات يحقق الميدالية الفضية في بداية مشواره بعربية المضمار

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حقق المنتخب السعودي للدراجات الميدالية الفضية في بداية مشواره بمنافسات البطولة العربية التاسعة للمضمار المقامة حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة منتخبات مصر ” المستضيف ” والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر والأردن.

ونال الأخضر السعودي الميدالية الفضية في منافسات المطاردة الفرقية فئة الكبار عن طريق الدراجين علي جساس وعبدالعزيز الخويتم وعلي الشيخ وعلي السليمي، فيما نال الميدالية الذهبية المنتخب الإماراتي والبرونزية المنتخب المغربي.

وعقب نهاية منافسات اليوم الأول توج نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام ورؤساء الوفود العربية المشاركة المنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى.