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قرقاش: أين مبدأ تصفير المشاكل الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟

قرقاش: أين مبدأ تصفير المشاكل الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟

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قرقاش: أين مبدأ تصفير المشاكل الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟

قرقاش: أين مبدأ تصفير المشاكل الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟
http://almnatiq.net/?p=814851
المناطق - الرياض

تساءل وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، عن مدى تطبيق “مبدأ تصفير المشاكل” مع دول الجوار الذي أعلنته تركيا قبل أعوام.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يحق لنا أن نسأل أين هو مبدأ تصفير المشاكل مع دول الجوار الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟”.

وكانت تركيا قد أعلنت إبان تولي أحمد داود أوغلو رئاسة الوزراء، خلال الفترة ما بين 2014- 2016، انتهاج مبدأ “تصفير المشاكل” مع دول الجوار، وتبادل المصالح عوضا عن إثارة الأزمات.

كما قيم أحمد داوود أوغلو حين كان وزيرا للخارجية في مقالته التي نشرتها مجلة “فورين بوليسي” بتاريخ 21 مارس 2013، ”سياسة صفر مشاكل في المرحلة الجديدة”، التي تأتي ضمن سياق عملية التغيير الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واقترحت “صفر مشاكل” ستة مبادئ أساسية لسياستها الخارجية: التوازن في معادلة الأمن والحريات، صفر مشاكل مع دول الجوار، سياسة خارجية متعددة الأبعاد، سياسة إقليمية استباقية ونشطة، أسلوب دبلوماسي جديد ودبلوماسية إيقاعية.

هذا المبدأ انتهجته أنقرة قبل الأزمة السورية، حين تمثلت القيادة التركية بشخص رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، ورئيس الجمهورية، عبد الله غول، ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، حيث طبقت سياسة برغماتية قائمة على مبدأ “لا مشاكل مع الجيران” وقد نظمت تركيا تعاونا سياسيا واقتصاديا وتجاريا متبادل النفع مع سوريا والعراق وإيران، إلا أن علاقات تركيا مع دول الجوار تعقدت بشكل ملحوظ بعد أن دعمت أنقرة المعارضة السورية المسلحة.

جدير بالذكر أن تركيا أعلنت، في شهر ديسمبر 2019، على لسان رئيسها، رجب طيب أردوغان، استعدادها للتدخل العسكري في ليبيا لمساندة حكومة الوفاق لمواجهة “الجيش الوطني الليبي”، الذي يخوض معركة منذ أبريل الماضي لـ “تحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة”.

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