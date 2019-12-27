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الماضي: نتعامل بمرونة مع ملاك الإبل، وغدًا إعفاء للشقح والحمر من رسوم ساعة التأخير

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الماضي: نتعامل بمرونة مع ملاك الإبل، وغدًا إعفاء للشقح والحمر من رسوم ساعة التأخير

الماضي: نتعامل بمرونة مع ملاك الإبل، وغدًا إعفاء للشقح والحمر من رسوم ساعة التأخير
http://almnatiq.net/?p=814853
المناطق - واس

أوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان الماضي أن نادي الإبل يبذل كل ما في وسعه لإرضاء الملاك، ويحرص على التعاون معهم لما فيه مصلحة الجميع وإنجاح المهرجان.

وكشف عن صعوبة تعديل الجدول الخاص بالدخول للعرض، مؤكدا صدوره منذ شهرين ولم يعترض عليه وترتب على ذلك حجز القاعات ودفع المبالغ، لافتا النظر إلى صعوبة إحداث أي تعديل عليه، مشدداً على أن النادي مرن في تعامله مع ملاك الإبل المشاركين.

وقال:” غدًا سيكون دخول فئتي الشقح الـ” 30″ و” 50″، وقد يكون هنالك مشاركاً في الفئتين، مضيفا أن النادي ليس لديه مشكلة في فتح البوابات مبكرًا، فمثلاً صاحب الفئة الـ30 بإمكانه الدخول الساعة 7 صباحًا، ومن يريد أن يدخل قبل أو بعد الفجر فالنادي لا يمنع ذلك، ومن يرغب أن يؤخر الفئة التي لها جمهور فله ذلك”.

وتابع:” الأعداد المشاركة في فئتي الشقح الـ” 30″ و” 50″، قليلة جداً ولم يأت أي اعتراض على الجدول في الفترة الماضية سوى الاعتراض الذي قدم أمس ويصعب قبوله للأسباب التي ذكرت سابقًا، وتقديراً من النادي جرى إعفاء الشقح والحمر من الساعة المفروض عليها رسوم وهي من 10 إلى 11 صباحاً، وبإمكانهم الدخول كحد أقصى الساعة 11 حتى يشاركوا في مسيراتهم فالعرض ينتهي في الغالب الساعة التاسعة صباحا”.

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