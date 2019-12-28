احدث الأخبار

كلوب: نركز على المباريات القادمة والفوز بلقب الدوري
أبرز المواد
 رونالدو يكشف “الفروق الكبيرة” بين يوفنتوس وريال مدريد
أبرز المواد
 مرحاض بتصميم غريب.. “يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية”
أبرز المواد
 1971 مخالفة على مصانع المياه محليا خلال 2019
أبرز المواد
 على خطى «يوتيوب».. «إنستجرام» تعلن تشديد القيود على المنشورات والتعليقات
أبرز المواد
 57.2 مليار ريال حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في 3 أشهر .. أعلى نمو منذ 2014
أبرز المواد
 توظيف 49 ألف باحث وباحثة عن عمل عبر فروع “هدف”
أبرز المواد
 تحديثات جوهرية في تطبيق “تأكد” لإتاحة المعلومات في بطاقات ترشيد المياه
أبرز المواد
 الماضي: نتعامل بمرونة مع ملاك الإبل، وغدًا إعفاء للشقح والحمر من رسوم ساعة التأخير
أبرز المواد
 قرقاش: أين مبدأ تصفير المشاكل الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟
أبرز المواد
 أخضر الدراجات يحقق الميدالية الفضية في بداية مشواره بعربية المضمار
أبرز المواد
 عزوف اليابانيين عن الإنجاب يبلغ مستوى “مقلقا”
أبرز المواد
كلوب: نركز على المباريات القادمة والفوز بلقب الدوري

كلوب: نركز على المباريات القادمة والفوز بلقب الدوري

أبرز المواد
رونالدو يكشف “الفروق الكبيرة” بين يوفنتوس وريال مدريد

رونالدو يكشف “الفروق الكبيرة” بين يوفنتوس وريال مدريد

أبرز المواد
مرحاض بتصميم غريب.. “يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية”

مرحاض بتصميم غريب.. “يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية”

أبرز المواد
1971 مخالفة على مصانع المياه محليا خلال 2019

1971 مخالفة على مصانع المياه محليا خلال 2019

أبرز المواد

كلوب: نركز على المباريات القادمة والفوز بلقب الدوري

كلوب: نركز على المباريات القادمة والفوز بلقب الدوري
http://almnatiq.net/?p=814860
المناطق - الرياض

قلّل المدرب الألماني يورغن كلوب، من شأن ابتعاد فريقه ليفربول بفارق 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أن تركيزه منصب على المباريات المقبلة والسعي إلى التتويج بلقب بطولة إنجلترا للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

ووسع “الريدز” الفارق في الصدارة بفوزه العريض الخميس على مطارده المباشر مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 4-صفر خلال المرحلة التاسعة عشرة (من أصل 38)، علما بأن لليفربول مباراة مؤجلة.

ويبدو ليفربول، المتوج منذ منتصف 2019 بلقب سادس في دوري أبطال أوروبا، والكأس السوبر الأوروبية، ومونديال الأندية للمرة الأولى، أقرب من أي وقت مضى لرفع كأس الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 1990.

وفي تصريحاته بعد التغلب على مضيفه ليستر، سعى كلوب للتقليل من شأن الفارق المريح أو الحديث عن ضمان ليفربول للقب من الآن.

وقال المدرب الألماني ردا على سؤال عما يعنيه الفارق: “صراحة لا نشعر به، لا نفكر به، على الإطلاق. لم نذكره مرة قبل المباراة لأنه لا يثير اهتمامنا”.

وتابع قائلا أمام الصحفيين:”يمكنني أن أكتب الأخبار بنفسي: القصة الأولى ستكون أنه لم يسبق لفريق في تاريخ كرة القدم، البريطانية على الأقل، أن حظي بفارق كبير كهذا وفقده. وقع هذا الأمر في أذني سلبي، لذا لماذا علينا أن نفكر به؟”.

وشدد على أن الفريق “يركز فقط على المباريات المقبلة. ينتظرنا ولفرهامبتون، شيفيلد يونايتد، إيفرتون، توتنهام، ومانشستر يونايتد في المباريات الخمس المقبلة. أنا لا أعتقد أنه قد تم حسم أي شيء”.

واسترسل قائلا:”علينا أن نخوضها جميعها وأن نحاول بكل ما استطعنا وأن نكون واثقين من جاهزيتنا، الرقم (الفارق) غير ذي أهمية بالنسبة إلينا”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

ورأى كلوب أن ليستر الذي حقق مفاجأة في موسم 2015-2016 بإحراز لقب الدوري الممتاز، ويقدم مستويات جيدة هذا الموسم، هو “فريق كرة قدم جيد جدا”، والمباراة ضده على ملعبه دائما ما تكون صعبة.

لكنه رأى أن لاعبيه “قدموا مباراة كرة قدم جيدة جدا. كانوا مركزين فعلا، وفي غالبية الأحيان كانوا منظمين، وقادرين على غلق المساحات”.

وفي حين شدد كلوب على أن ليفربول قدم في مباريات سابقة مستويات أفضل مما ظهر به أمس، رأى أن أداء الخميس “كان الأداء الذي نحتاج إليه. لو كنا أقل من ذلك بقليل لكنا واجهنا مشاكل. لم نعانِ من أي مشكلة فعلية خلال المباراة لأن الشبان كانوا حاضرين بنسبة 100 بالمئة”.

واختتم حديثة بالقول:”نحن في لحظة نحاول خلالها الفوز ببعض الأمور والتفكير لاحقا بما سيكون عليه شعورنا”.

روابط ذات صلة

رونالدو يكشف “الفروق الكبيرة” بين يوفنتوس وريال مدريد

رونالدو يكشف “الفروق الكبيرة” بين يوفنتوس وريال مدريد
مرحاض بتصميم غريب.. “يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية”

مرحاض بتصميم غريب.. “يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية”
1971 مخالفة على مصانع المياه محليا خلال 2019

1971 مخالفة على مصانع المياه محليا خلال 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*