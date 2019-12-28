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الهند تعزز الأمن قبل احتجاجات مزمعة على قانون الجنسية

الهند تعزز الأمن قبل احتجاجات مزمعة على قانون الجنسية
http://almnatiq.net/?p=814863
المناطق_الرياض

عززت السُلطات الهندية إجراءات الأمن في المدن الكبرى، وعلقت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في بعض الأماكن في محاولة للحفاظ على النظام قبل احتجاجات مزمعة ضد قانون الجنسية الجديد.
وقُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد منذ الموافقة على القانون في 11 ديسمبر. ويرى الكثير من الهنود أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وأوضحت تقارير إعلامية محلية أن الشرطة في العاصمة نيودلهي فرضت قانون الطوارئ في بعض أجزاء المدينة وحظرت التجمعات الكبيرة. وطبقت السُلطات هذه الإجراءات في ولاية أوتار براديش منذ أكثر من أسبوع.
وقال قائد شرطة مدينة ميروت بولاية أوتار براديش في تصريح إنه تم نشر ما يقرب من ثلاثة آلاف شرطي وهو ما يزيد أربع مرات عن يوم الجمعة الماضي التي قتل فيها خمسة أشخاص على الأقل في المدينة جراء أعمال العنف.

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