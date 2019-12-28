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إحباط تهريب 1.3 طن حشيش في شهر

إحباط تهريب 1.3 طن حشيش في شهر
http://almnatiq.net/?p=814867
المناطق - الرياض

أحبط رجال حرس الحدود محاولة تهريب 1.3 طن حشيش مخدر عبر الحدود الجنوبية، وألقت القبض على 79 شخصا متورطين في العملية.

وحسب المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني، فإن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال ربيع الآخر الماضي، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1326 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 79 شخصاً؛ بينهم 54 إثيوبيا، 16 يمنيا، 5 صوماليين، و4 سعوديين، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. وبين القريني أنه تمت إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

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