للأسبوع الرابع.. النفط يصعد ويسجل ذروة 3 أشهر

المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار النفط لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، الجمعة، متمسكة بأعلى مستوياتها في 3 أشهر بعد بيانات جديدة أظهرت تراجع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع بكثير، في حين تدعمت موجة صعود في سوق الأسهم قرب نهاية السنة بأرقام اقتصادية قوية وتفاؤل حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد خام برنت 24 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 68.16 دولار للبرميل، أعلى مستوياته منذ منتصف سبتمبر، وصعد خام القياس العالمي حوالي 27 بالمئة منذ نهاية 2018.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات ليغلق على 61.72 دولار للبرميل، وهي ذروة 3 سنوات أيضا، وخام القياس الأميركي مرتفع 36 بالمئة هذا العام.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 5.5 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر إلى 441.4 مليون برميل، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة، وفاق التراجع بكثير توقعات المحللين التي كانت لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية قليلا، الجمعة، مع اقتراب ستاندرد أند بورز 500 من تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ 1997، وتخطى ناسداك مستوى التسعة آلاف نقطة للمرة الأولى، الخميس.

وفي الولايات المتحدة، أظهر مسح، الخميس، مستوى قياسيا لمشتريات موسم العطلات التي تجاوزت توقعات المحللين مما رفع الأسهم الأميركية إلى مستويات جديدة.