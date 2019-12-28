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واشنطن تحذر من “إجراءات استفزازية” لإيران في الشرق الأوسط

واشنطن تحذر من “إجراءات استفزازية” لإيران في الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=814878
المناطق - وكالات

قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي، توماس مودلي، الجمعة، إن إيران قد تتخذ “إجراءات استفزازية” في مضيق هرمز وأماكن أخرى بالمنطقة في المستقبل على الرغم من فترة هدوء نسبي.

وأوضح مودلي لرويترز “أعتقد أنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات استفزازية هناك… وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة ليفعلوا ذلك” دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني.

وأضاف “ليس هناك ما يؤشر لي على أن لديك تغير في توجه القيادة قد ينبئني بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه، إلا إذا تغير النظام الحاكم هناك”.

وأشار مودلي إلى أن ردود الفعل الأميركية على سلوكيات إيران قد تشتت انتباه وزارة الدفاع (البنتاغون) بعيدا عن أولويات مثل التصدي للصين.

ويتزامن تحذير مودلي مع بدء الصين وإيران وروسيا تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي وخليج عمان.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع من إيران أن تثير الاضطرابات في المنطقة نتيجة للاحتجاجات التي تشهدها، قال مودلي إنه لم ير معلومات مخابراتية تشير إلى ذلك.

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