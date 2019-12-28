مقتل أمريكي بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية

المناطق - الرياض

قال مسؤولون أميركيون إن متعاقدا مدنيا أمريكيا لقي حتفه في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك، الجمعة.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، أنه بالإضافة إلى ذلك أصيب عدة عسكريين بجروح طفيفة.

وكان الجيش العراقي قد قال في بيان في وقت سابق، الجمعة، إن عدة صواريخ أصابت قاعدة “كي وان” العسكرية العراقية، التي تضم قوات أميركية وعراقية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن عثرت على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في عربة مهجورة قرب القاعدة.