الشركات الأمريكية تغلق 8 منصات للتنقيب عن النفط

الشركات الأمريكية تغلق 8 منصات للتنقيب عن النفط

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الشركات الأمريكية تغلق 8 منصات للتنقيب عن النفط

الشركات الأمريكية تغلق 8 منصات للتنقيب عن النفط
http://almnatiq.net/?p=814894
المناطق_وكالات

هبط عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري لأول مرة في 3 أسابيع، بينما استقرت منصات الغاز الطبيعي

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة “بيكر هيوز”، اليوم الجمعة، تراجع منصات التنقيب عن النفط الأمريكي بمقدار 8 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم لتسجل 677 منصة

بينما استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عند مستوى 125 منصة

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم فبراير/شباط عند مستوى 61.71 دولار للبرميل

بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة إلى 68.08 دولار للبرميل

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر بنحو 6.3 بالمائة ليصل إلى 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

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