الأرصاد: سماًء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة

الأرصاد: سماًء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة

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الأرصاد: سماًء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة

الأرصاد: سماًء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة
http://almnatiq.net/?p=814897
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة. في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية و على شمال وشرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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