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بدء التقديم على الوظائف الصحية والإدارية بالمستشفى الجامعي بالسيح

بدء التقديم على الوظائف الصحية والإدارية بالمستشفى الجامعي بالسيح
http://almnatiq.net/?p=814902
المناطق_الرياض

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً ، باستقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والإدارية على برنامج التشغيل المباشر في المستشفى الجامعي بمدينة السيح عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة وذلك من خلال بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة : https://jobs.psau.edu.sa

ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الالكتروني للتوظيف بالجامعة وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 7-5-1441 هـ

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