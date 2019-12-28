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“الكلباني”: لا تتردد في الإبلاغ عمَن تشك بأمره.. وأنا سبق أن بلغت عن أحد المصلين

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“الكلباني”: لا تتردد في الإبلاغ عمَن تشك بأمره.. وأنا سبق أن بلغت عن أحد المصلين

“الكلباني”: لا تتردد في الإبلاغ عمَن تشك بأمره.. وأنا سبق أن بلغت عن أحد المصلين
http://almnatiq.net/?p=814903
المناطق_الرياض

حث إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، المواطنين والمقيمين على إبلاغ الجهات الأمنية عن كل مَن يتبين أنه يحمل أفكاراً منحرفة أو مشكوك في أمره

وقال خلال برنامج مع الكلباني على قناة SBC إن من الخطأ عدم التبليغ عن شخص يحمل هذه الأفكار بدعوى أنك قد تؤذيه، مضيفاً: بسكوتك عنه قد تبتليه وتبتلي الناس بشره؛ لأنه قد يكون أداة من أدوات تخريب الوطن والمجتمع، منوهاً إلى الحوادث الإرهابية لمَن قتلوا والديهم وأقاربهم وأصدقاءهم

وأبان أن شخصاً كان يصلي معه في المسجد وأبلغه أحد المصلين بأنه غير سوي، فتناقش معه لمدة ثلاث ساعات وتأكد فعلاً من فكره وأن لديه استعدادا للتخريب وقد يكون قنبلة موقوتة ، فبادر بإبلاغ الجهات الأمنية بالأمر، وغاب الشخص فترة ثم عاد بعدها شخصاً سوياً

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