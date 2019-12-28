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الأمر بالمعروف تنفذ برنامج قيم في ٥٠ موقعاً بالرياض

http://almnatiq.net/?p=814920
المناطق_الرياض

ضمن البرامج التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وتفعيلاً للعمل المشترك بين الفرع و فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض نفذ فرع الرئاسة العامة لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين العامة للبرنامج الوقائي (تعظيم الشعائر وتعزيز القيم) قيم . وذلك في خمسين موقعاً في مدينة الرياض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج

ويحظى هذا البرنامج بدعم واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ضمن البرنامج الوقائي قيم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية للرفع من مستوى العمل التوعوي والوقائي في المجتمع

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